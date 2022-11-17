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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi

ABD ve İngiliz basını, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Netflix belgeselinin, çiftin erteleme talebine rağmen birkaç hafta içinde yayınlanacağını öne sürdü.

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  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    İngiltere kraliyetindeki görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attığı belirtilmişti. 
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    Çift, Kraliçe'nin ölümü öncesinde Invictus Games ve Avrupa'daki süreçlerini belgesele dahil etmiş ancak ölümü sonrasında programın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    Kraliyet uzmanları, çiftin erteleme kararı sürecinde yeni Kral Charles ve Konsort Kraliçe Camilla hakkındaki konuşmalarını düzenleme planladığını da öne sürmüştü.
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    ABD'de Deadline sitesi, çiftin Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası tepkilerden çekinmesi sonrası programın ertesi yıla erteleneceğini öne sürse de yeni kaynaklar daha erken bir tarihi gösteriyor.  
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    Page Six, belgeselin planlandığı gibi Aralık ayında olacağını bildirdi. İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak "Bildiğim kadarıyla, belgesel bu yıl içinde olacak" dedi.
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    Daily Mail sitesi bu gelişme ile projenin Kral Charles veya Prens William ile herhangi bir uzlaşmayı engelleyeceğini iddia ediyor.

    Çiftin de olası tepkilerden çekindiği için bu durumdan memnun olmadığı ancak yüklü miktardaki anlaşma nedeniyle ses çıkaramadığı belirtiliyor.
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    Kraliyet uzmanları ertesi ay içerisinde de Prens Harry'nin biyografisinin çıkması ile kraliyet bağlarının tamamen kopacağını ifade etti.
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    Belgeselde Invictus oyunlarındaki hazırlık süreci, çiftin halkla ilişkisinin ön plana çıkarılması ve kraliyet sonrasında sürecine ışık tutulması bekleniyor.
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    Belgesele ilişkin ise Kraliyetten henüz bir açıklama yapılmadı.
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.
  • Erteleme talebinden sonuç çıkmadı: Harry ve Meghan'ın belgesel endişesi - Güncel haberler

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