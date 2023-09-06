1 Şurada Paylaş!









Süper Lig'de 3. haftanın maçlarından biri olarak gösterilen ve futbolseverlerin heyecanla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçı ile kritik bir gelişme yaşanmış ve zorlu mücadele iki takımın UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ertelenmişti. İşte, 2023-2024 sezonunun 3. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmanın akıbeti ile ilgili bilgiler...