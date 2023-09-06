Ertelenen Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? TFF FB Başakşehir maçı tarihini açıkladı mı? - Fenerbahçe Haberleri

Ertelenen Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? TFF FB Başakşehir maçı tarihini açıkladı mı? - Fenerbahçe Haberleri

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Ertelenen Fenerbahçe Başakşehir maçı ile ilgili arayışlar devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen üç maçtan biri olan Fenerbahçe Başakşehir maçına ilişkin son durum bir kez daha gündemde. Lige verilen milli ara nedeniyle futbolseverler; Fenerbahçe Başakşehir maçının tarihi açıklandı mı aramaları yapıyor. İşte, detaylar...