Ertelenen maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Giriş: 16.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:46
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçlarının hakemleri açıklandı.
İşte erteleme maçlarını yönetecek hakemler:
17 Eylül Salı/ Galatasaray - Gaziantep FK: Cihan Aydın
18 Eylül Çarşamba/ Samsunspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
19 Eylül Perşembe/ Trabzonspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
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