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Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! Ertuğ Koruyan kimdir? - Magazin haberleri

Ertuğ Koruyan'dan acı haber geldi. Usta oyuncu yaşamını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" denildi.

Koruyan, 'Cümbüşiye', 'Köyden İndim Şehire', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Vay Başımıza Gelenler', 'Güler Misin Ağlar Mısın?', 'Köşe Kapmaca' ve 'Perihan Abla' gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol almıştı. Oyuncu, uzun yıllardır Bodrum'da yaşıyordu.

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