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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan çok sert tepki: Herkes ayağını denk alsın! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan'dan çok sert tepki: Herkes ayağını denk alsın!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:08
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        Ertuğrul Doğan'dan çok sert tepki!
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

        "SAHA DIŞINDAKİ.."

        Hakem yönetimini eleştiren Doğan, "Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışındakilere mağlup olduk yine." sözlerini sarf etti.

        "HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"

        Sözlerine devam eden Doğan, "Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş! Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek!" dedi.

        "ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

        Lig başından beri kötü yönetimlere tabi tutulduklarını söyleyen Doğan, "Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynana bir oyun var. Çok ney söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca. Bunun arkasında ne olduğunu biliyoruz. Burada iki operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor'a yapılan operasyon! İkinci operasyonu zamanı gelince açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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