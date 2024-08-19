Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor taraftarına çağrı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin 220. sayısında yer alan açıklamasında bordo-mavili taraftarlara seslendi.

Taraftardan destek isteyen Başkan Ertuğrul Doğan, "Efsanemiz, Kuzey'in parlayan yıldızı, dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 57., Süper Lig'de yer alışının da 50. yılındayız. Geçen sayıdaki yazımda da belirtmiştim. Futbola dair köklerimiz 1900'lü yılların başına dayandığı gibi, bu şehir kültür ve sanatıyla hep ön plana çıkmıştır. Mesela kurucu kulüplerimizden İdmanocağı'nın aynı zamanda tiyatro kolu da vardı. Takımlarımız hem sahada hem sahnede mücadele ederek, kültür ve sanatı futbolla birleştirmeyi başarmıştır.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Doğan, "Gururla ve büyük bir heyecanla başlayacağımız yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bizler için kolay bir yıl değildi ancak öğreticiydi. Lakin bize ne kadar çok şey öğretti ise, başkalarına daha fazlasını öğrettiğinden de eminim. Trabzonspor'un haksızlığa ve umursamazlığa karşı duruşu nettir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu zor yıl, tüm camiamızı kenetleyen, hırslandıran ve yeni sezon öncesi tam da ihtiyacımız olan gücü hepimize veren bir seneydi. Bu sayede henüz sezon başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendik. Şimdi sıra profesyonel takımımızın üzerine düşeni yapmasında, taraftarımızın tribünleri doldurmasında ve dünyanın en büyük şehir takımına yaraşan desteği sunmasında" görüşlerine yer verdi.

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM"

Yazıda Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görev değişikliğine de değinen Doğan, "Yeni bir yönetim ve yeni bir başkan ile göreve geldi. Bu vesileyle yeni başkanımızı, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü'nde de bir dönem başkanlık yapan Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, başarılı bir görev süresi diliyorum. Biz her zaman tarafsızlığı, adaleti ve sadece hak edenin kazanacağı adil futbol ortamını istedik. Başkaları gibi sadece bizi kayıran birilerini değil, mert ve sözünün eri, adaleti sağlayacak iradeye sahip yönetimi istedik. Başkaca hiçbir talebimiz olmadı. Sayın Hacıosmanoğlu, futbol tecrübesi olan, çalışkan ve mert bir insandır. İnanıyorum ki, yeni görevinde çok başarılı işlerin altına imza atacaktır” diye konuştu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını da anlatan Doğan, "Trabzonspor olarak çok uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz transfer politikamız, scouting ekibimizin yardımı ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın gözetiminde sürdürülürken, yeni sezona istediğimize yakın kadro ve hırslı bir oyuncu ordusu ile başlamamıza olanak sağladı. Önümüzdeki günlerde tüm eksiklerimizi tamamlayacağız ve bunu mali disiplinimizden uzaklaşmadan yerine getireceğiz. Tüm Trabzonspor sevdalılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar zevk verecek, heyecan verecek ve sonunda mutlu sona ulaşabileceğimiz müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız. Biz üzerimize düşeni daima yapacağız ve hiçbir zaman 'yeter' demeyeceğiz. Özellikle bu sezon adil bir futbol sezonunun sağlanması şartıyla ilk maçtan son maça kadar büyük bir inatla ve tam bir dikkatle hedefimizin peşinde koşacağız" dedi.