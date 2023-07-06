Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için transfer yanıtı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün transfer hedefindeki Uğurcan Çakır için gelen soruları yanıtladı!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray başta olmak üzere birço kulübün transfer hedefindeki milli oyuncunun transferine de değindi.
Galatasaray dışında Roma, Inter ve Nottingham Forest'la da anılan Uğurcan için gelen transfer sorusunu yanıtlayan Doğan şu ifadeleri kullandı:
"Uğurcan, takımın kaptanı. Bizim çok önemli bir değerimiz. Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da"
"Ama Uğurcan bir gün gelir der ki, 'Başkanım Avrupa'dan çok ciddi teklif var. Ben kulübümü Avrupa'da temsil etmek istiyorum.' o zaman değişir.
"Uğurcan'a bir sözüm var, böyle bir teklif gelirse çok ciddi bir kulüp tarafından yardımcı olacağımızı söyledik. Bu sözümüz geçerli"
Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.