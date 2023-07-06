Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için transfer yanıtı

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"Ama Uğurcan bir gün gelir der ki, 'Başkanım Avrupa'dan çok ciddi teklif var. Ben kulübümü Avrupa'da temsil etmek istiyorum.' o zaman değişir.

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"Uğurcan'a bir sözüm var, böyle bir teklif gelirse çok ciddi bir kulüp tarafından yardımcı olacağımızı söyledik. Bu sözümüz geçerli"