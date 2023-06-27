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Ertuğrul Doğan: Hedefimiz muhteşem hikayelerle dolu bir sezon geçirmektir

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin güzel hikayelerle dolu bir sezon geçirmek olduğunu belirterek, yeni sezona eksiksiz şekilde girebilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan: Hedefimiz muhteşem hikayelerle dolu bir sezon geçirmektir
İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, insanlar arasında sevgi ve saygı bağını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren bayramlardan birini daha karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi. Doğan, “Takımımızın yeni sezona en hazır ve eksiksiz şekilde girebilmesi için sizlerden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hedefimiz hep zirvede olup, taraftarlarımıza muhteşem hikayelerle dolu bir sezon geçirmektir. Bizler bu çalışmaları yaparken siz değerli taraftarlarımızdan da bir ricada bulunmak istiyorum. TS Club’lardan yeni sezon formalarımızdan alarak bayramı hep beraber Bordo Mavi’ye boyayalım” ifadelerini kullandı.

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