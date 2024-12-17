Ertuğrul Doğan: Türk futbolunun battığı yerdir!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili oldukça sert ifadeler kullandı.

Basın mensuplarına konuşan Ertuğrul Doğan "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor." dedi.