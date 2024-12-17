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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Türk futbolunun battığı yerdir! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Türk futbolunun battığı yerdir!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından mücadelenin hakemine sert tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 00:41 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:41
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        "Türk futbolunun battığı yerdir!"
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili oldukça sert ifadeler kullandı.

        Basın mensuplarına konuşan Ertuğrul Doğan "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor." dedi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj gönderen Ertuğrul Doğan "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda!" ifadelerini kullandı.

        Ertuğrul Doğan ayrıca "Algınız batsın. Bunlar rezalet! Diyeceğim çok şey var ama burada demek istemiyorum! Kaç tane pozisyon var arkadaşlar! Artık bu rezalet! Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun." dedi.

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