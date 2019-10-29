Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor attığı son dakika golüyle haftayı 1 puanla kapatarak puanını 16 çıkarttı. Ligde 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, sakat oyuncularının çokluğuna rağmen zirvede tutunmasını bildi. Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun ve zorlu. Bu yolculukta umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Biz kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" ifadelerini kullandı.

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