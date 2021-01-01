Ertuğrul Sağlam: 2020’den puansal olarak istediğimizi aldık

Göreve 2019 yılında 2. Lig'deyken geldiğini hatırlatan Sağlam, "Büyük risk alarak işe başladık. Camianın kaos içinde, paydaşların birbirine karşı güven bunalımı olduğu ve tamamen umutların tükendiği bir dönemdi. Ondan sonra Allah'a şükür ki istediğimiz gibi geçti ve geriden gelip şampiyonluğa ulaştık." dedi.

Bu sezon büyük umutlarla başladıkları TFF 1. Lig'in başında beklentilerin gerisinde kaldıklarını dile getiren Sağlam, futbolcuların sakatlıkları, koronavirüs salgınının etkisiyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını ancak 2020 yılının son bölümünde maçları kayıpsız geçerek biraz toparlanıp şampiyonluk potasının içindeki üst gruba dahil olduklarını anlattı.

Bu hafta karşılaşacakları Adanaspor'u da yenmek istediklerini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Bu maçı da kazanıp ligin ilk devresini 33 puanla tamamlamak istiyoruz. Lige başlarken son 10 yılın puan ortalamasını alarak bir hesap yapmıştık. Ligde 2 puan ortalaması alan takımların şampiyonluğa uzandığı, biraz daha alt puanı alan takımın ise Süper Lig'e çıkmayı garantilediği bir ortam yaşanmıştı son 10 yılda. Biz de 2 puan hesabı ile ilk devreyi 34 puanla kapatmayı planlıyorduk ama çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Bazı oyuncularımız sakatlık nedeniyle neredeyse devrenin tamamında yer alamadı. Salgının sürecinden en fazla etkilenen takım olduk ama inşallah bu haftayı da kayıpsız geçersek oyun anlamında olmasa da puansal anlamda istediğimizi aldığımız ilk yarıyı tamamlamış olacağız."

Ertuğrul Sağlam, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2020 yılının sportif anlamda Samsunspor için başarılı geçtiğini sözlerine ekledi.