Ertuğrul Sağlam konuşmasında, "Başakşehir maçı bizim için önemliydi, maçın ilk bölümünde oyunu dengede götürdük ama bulduğumu pozisyonları değerlendiremedik. Yemememiz gereken bir golü yiyince de mağlup olduk. Maalesef deplasmandan puanla dönemedik" açıklamasında bulundu.
"TÖKEZLEDİK, SENDELEDİK, DENGEMİZ BOZULDU"
Ertuğrul Sağlam açıklamasının devamında, "Son 5 haftalık periyotta istediğimiz sonuçları alamadık, 5 haftalık periyotta tökezledik, sendeledik, dengemiz bozuldu ama akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız. Bunu da inşallah Sivasspor maçını kazanarak gerçekleştiririz. Ülkemizin futbola bakışı çok farklı; ilk dört hafta sonunda Fenerbahçe galibiyeti sonrası durumu göz önüne getirirsek bir çok otorite bizi zirve adayı olarak göstermişti. Bugün ise daha farklı değerlendiren insanlar var. Şunu çok iyi biliyorum ki iki maç kazanırsak bizim için söylenenler tekrar değişir. Biz Sivasspor karşılaşmasına odaklandık. İnşallah o gün taraftarımız da tribünlere gelip ayağa kalkışımızda önemli rol alacak ve takımını sahiplenecek inşallah. Sivasspor maçını kazanarak tekrar çıkışa geçeceğiz. Sakatlarımızın takıma katılmasıyla kadromuz genişleyecektir. Taraftarımızın desteği ile güzel bir galibiyet almak istiyoruz. İyiler sendeler ama asla yıkılmazlar" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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