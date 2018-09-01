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Ertuğrul Sağlam: Ali Koç'u çok seviyorum, başarılı olmasını istiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Şamil Cinaz'ın kırmızı kartının ağır olmadığını dile getiren Sağlam, kendilerini tebrik eden Ali Koç'u çok sevdiğini ve başarılı olmasını istediğini dile getirdi

01 Eylül 2018 Cumartesi, 22:50:31 | Güncelleme:

Ülker Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlam, maç değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Buraya gelirken 3 maçta mağlup olmamış kalesinde gol görmemiş bir takım olarak geldik. Fenerbahçe son iki maçta puan alamasa da puan alacak oyunlar oynadı. Karşımızda çok ciddi ve özellikle 2 mağlubiyetten sonra sahasında ve seyircisi önünde kazanmak isteyen bir takım olacaktı. Taraftarlarının desteğiyle Fenerbahçe maça iyi başladı. Dengeyi sağladık derken golü yedik. Golden sonra pozisyonlarımız da vardı. Umut'un karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci yarı oyunda dengeyi sağladık ve beraberliği yakaladık. Beraberliği 3-5 dakika koruyamadık. Geri düştükten sonra oyuncularımız maçı çevirmek için müthiş bir reaksiyon gösterdi. Çok güzel gollerle öne geçtik. Kırmızı karttan sonra Fenerbahçe'nin doldur boşalta geçmesi ve uzun toplarla oynaması işimize geldi. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Bunun morali ve motivasyonuyla milli takım arasını çok iyi değerlendirip yükselişimizi sürdürmek istiyoruz."

Lige renk katan bir takım olmak istediklerini aktaran Sağlam, "İyi futbolun yanında iyi mücadele eden bir takım olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını da almak bizi mutlu ediyor. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koydular." diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam, daha iyi bir takım olacaklarını belirterek, "Bu lige renk katacağız. Hedefimiz, geçen sezondan iyi futbol oynamak ve ligi daha üst sırada bitirmek. Amacımız, izleyenlere keyif veren bir futbol seyrettirmek ve taraftarımızı mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'U ÇOK SEVİYORUM"

Sağlam, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u çok sevdiğini ve başarılı olmasını istediğini söyledi.

Koç'un başkan olmasının ardından Türk futbolunda barış ortamının sağlandığını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Ali Koç başkan Türk futboluna farklı bir bakış açısı getirdi. Onun gelişiyle bir huzur ortamı sağlandı. Kendisini çok seviyorum ve başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarında onun mutlu olacağı, yüzünün güleceği bir ortam oluşur. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Kendisi maçtan sonra gelip büyük bir centilmenlik örneği göstererek bizi tebrik etti." şeklinde görüş belirtti.

Bursaspor'dan eski öğrencisi Fenerbahçe'nin yeni transferi Harun Tekin ile ilgili de görüşlerini paylaşan Sağlam, "Türk futbolunda kişiliği ve profesyonelliğiyle örnek gösterilecek bir isim. Fenerbahçe'de çok başarılı olacağına inanıyorum. Milli takımın da değişmez kalecisi olacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sakıb Aytaç'ın sakatlığıyla ilgili bilgi veren Sağlam, "Sakıb'ın çapraz bağından bir problem var. Uzun süre aramızda olamayacak." yorumunu yaptı.

"KIRMIZI KART AĞIR DEĞİL"

Ertuğrul Sağlam, Video Yardımcı Hakem uygulaması sonrasında Şamil Çinaz'a çıkarılan kırmızı kartın ağır olmadığını vurgulayarak, "Hakem ekrandan izlerken ben de yandan baktım. Şamil'in ayağı yerde yatan oyuncuya gelmiş. İkili mücadelede bilerek mi yapmış, kazayla mı gelmiş bilemiyorum. Bence hakemin verdiği karar çok ağır bir karar değil." diye konuştu.

Maç sonrası bazı Fenerbahçeli ile Kayserisporlu futbolcular arasında yaşanan sevinç gerginliğiyle ilgili uyarıları yapacağını aktaran Ertuğrul Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

" Kayserispor İstanbul'da Fenerbahçe'yi yenmiş, taraftarı gelmiş. Oyuncuların sevinmeleri sonuna kadar hakkı. İşi abartıp taraftarı galeyana getiren bir şey olmadıysa normal. İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'yi yenmek kolay iş değil. Tabii ki bunun sevincini yaşayacaklar. Bunu spor ahlakı içinde rakibi ve taraftarı rencide etmeden yapmak gerekiyor. Bunu oyuncularımla konuşurum. Uyarmamız gerekirse uyarırım."

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