Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketlerine geçti. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.
"ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKI"
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-1 mağlup oldukları Ankaragücü maçına ilişkin olarak, “Ankaragücü maçında istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. İyi başladığımız maçta maalesef hem bireysel hatalar hem de şanssız goller neticesinde sonucun bu şekilde olması bizi çok üzdü. Özellikle buradan Ankara’ya gelen çok sayıda taraftarımızın üzülüp geri boynu bükük dönmeleri bizi daha fazla üzdü. Onları mutlu göndermek isterdik. Futbolda bu tür durumlarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
" GALATASARAY'DAN ALACAĞIMIZ 3 PUANLA ANKARAGÜCÜ YENİLGİSİNİ UNUTMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray maçından 3 puan alarak geleceğe umutla bakmak istediklerini kaydeden Sağlam, “Şimdi yapmamız gereken bir iş var, o da cumartesi günü Galatasaray karşısında iyi bir mücadele ortaya koyup, güzel bir 3 puanla milli takım arasına girmektir. Bu arada yaşadığımız bazı sıkıntıları da giderip ondan sonraki döneme çok düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, sorunlardan arınmış ve geleceğe umutla bakabilen bir gözle başlamak istiyoruz. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Taraftarımız bizim için önemli bir güçtür. Onların da desteğiyle cumartesi günü oluşturacağımız güzel atmosferde Galatasaray’a karşı iyi bir mücadele ortaya koyup alacağımız 3 puanla hem Ankaragücü maçındaki bu mağlubiyeti unutturmak hem de camianın moralini biraz daha yukarı çıkarmak isteyeceğiz. Galatasaray maçında her şeyimizi futbol kuralları çerçevesinde sahaya yansıtacağız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Orada bir futbol kavgası yaşanacak. Bunu düzgün anlamda, yaşadığımız çirkinlikler anlamında söylemiyorum. Orada kora kor bir mücadele olacak. Hedefimiz bu mücadeleyi çok doğru bir şekilde verip 3 puanı alıp geleceğe umutla bakmak olacak. Bunu yapacak gücümüz de var” diye konuştu.
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