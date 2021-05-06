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Ertuğrul Sağlam: Pazar günü Süper Lig’e çıkmaya hazırız

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Pazar günü Süper Lig’e çıkmaya hazır olduklarını söyledi

Ertuğrul Sağlam: Pazar günü Süper Lig’e çıkmaya hazırız

TFF 1. Lig’in 34. haftasında şampiyonluk yarışının son maçına çıkacak olan Samsunspor, Pazar günü oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, play-off gibi bir düşüncelerinin olmadığına değinerek, Adanaspor maçına ve Süper Lig’e çıkmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ligin sonuna geldiklerini ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Çok uzun bir maratonun sonuna geldik. Son maçımızı deplasmanda Adanaspor ile oynayacağız. Geçen hafta Kovid-19’a yakalanan 2 futbolcunun tedavisi devam ediyor. Hafta sonu yapılacak test ile onların da negatif olmasını bekliyoruz. Djedje cezalı olduğu için oynayamayacak. Başka bir eksikliğimiz yok. Son 3-4 haftada olduğu gibi iyi bir mücadele ortaya koyacağız. Adana’da önce kendi işimizi halledip, sonra da bizi Süper Lig’e taşıyacak sonuçları bekleyeceğiz. Sezon başından beri çok çalıştık, çok mücadele verdik. Önümüze birçok engel çıktı. Onlar bazen geçtik, bazen de ayağımız takıldı ve tökezledik. Herkes bilsin ki iyi niyetle elimizden gelen her şeyi yaptık. İşi buraya kadar da getirdik.

"Muhtemel bir play-off eşleşmesine mental olarak hazır mısınız?" sorusunu da cevaplayan Sağlam, şunları söyledi:

“Bizim yapacağımız iş; son haftada bize yakışan şekilde mücadelemizi verip, ondan sonrasını da beklemek. Güvencemiz şu ki; Allah’ın adaleti şaşmıyor. Hak edene hak ettiğini mutlaka veriyor. Biz de buna inanıyoruz. Üst lige çıkmayı sonuna kadar hak ettik. İnşallah Pazar günü Allah bize hak ettiğimizi verecek. Sonrasında da şampiyonluğu, bir üst lige çıkmayı taraftarımız ve camiamızla hep beraber kutlayacağız. Şu anda takım şuna hazır; Pazar gününe ve bir üst lige çıkmaya hazır. Biz Pazar gününü ve Pazar günkü Süper Lig hayalimizi düşünüyoruz. Ondan başka da düşündüğümüz hiçbir şey yok.”

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