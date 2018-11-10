Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray'a 3-0 yenildi. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağla, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sağlam, "İlk devre rakip de çok pozisyon bulamadı. Maalesef kalemize gelen ilk top yine gol oldu. Yediğimiz 2. golden önce pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 2. gol saçma bir goldü. 2-0'dan sonra da dengeyi kuramadık. Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyordu. Kadroda alternatif oyuncu eksikliğimiz, bu gibi durumlarda daha çok ortaya çıkıyor. Maçtan da umutluyduk ama bugün daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Yapamadık, üzgünüz. Taraftarlarımız maç sonunda müthiş bir olgunluk gösterdiler. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntıları hemen yok edemeyiz ama azaltmaya çalışacağız. Milli maç arasında bunları halletmeliyiz. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugünkü maçtan beklentilerimiz vardı. Geçtiğimiz haftalardaki hatalarımız ön plana çıktı. Kalemize gelen ilk top gol oldu. İkinci yarı pozisyon bulmaya başladık derken, saçma sapan bir gol yedik. 2-0’dan sonra oyunun dengesi bozuldu. Kırmızı kart oyunu kopardı. Çok üzgünüm. Bugün Kayserispor için yeni bir dönem başladı. Başkanımız yeniden görev aldılar. Onlara hayırlı olsun hediyesi vermek istiyorduk ama olmadı, üzüntülüyüz. Taraftarımıza teşekkür ederim. Onları üzdüğümüzün farkındayız ama şunu içtenlikten söylüyorum” dedi.
Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Sağlam, “Zor bir süreç geçiyoruz ama bu sıkıntıları aşacak güçteyiz. Şehir olarak kenetlenerek bu sıkıntılı günlerden kurtulacağız. Milli takım arasını iyi geçirerek bu takımı ayağa kalkmış olarak herkes görecek. Taraftarlarımızdan özür diliyorum, onları üzdüğümüz için. Bu dönemde ağlamak kar etmeyecek, güçlü olmak lazım sıkıntılarımızı giderecek tecrübemiz de var, gücümüz de var” ifadelerini kullandı.
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