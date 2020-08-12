Anne ve babalar için doğum öncesi en büyük heyecanlardan biri de bebek ismi aramaktır. Bu durum ebeveynler arasında tartışma konusu olsa da ortak yol bulunarak isim bulunur. Bu yazımızda Erva ismi anlamına bakacağız. Günümüzde popüler olmaya başlayan Erva adı genellikle kız bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Erva ne demek? Erva ismi anlamı nedir? İşte isim analizi.

ERVA NE DEMEK?

Erva ismi; yumuşaklık, hafiflik, letafet, dolgunluk ve güzel görünümlülük anlamına gelmektedir.

ERVA İSMİ ANLAMI NEDİR?

Ervâ, Nebîmiz Muhammed Aleyhisselamın halası (Ervâ bint Abdülmuttalib),halasının kızı ve aynı zamanda Hz. Osman'ın annesinin (Ervâ bint Küreyz) adıdır. Her ikisi de sahabi hanımlardır. Erva isminin özellikleri şunlardır:

Yumuşak başlılık esastır

İyi huylu ve iyi ahlaklı kimseleri temsil eder

Metaneti, azmi ve başarıyı ifade eder

Kararlılık ve her koşulda amacına ulaşmak

ERVA KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Erva ismi Kuran'da geçmemektedir. Kökeni Arapça'dır.