Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna getirilen ve zorlu Galatasaray derbisinde takımın başında olan yardımcı teknik direktör Erwin Koeman, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Koeman, "Bir taraftarımız kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Çok üzgünüm bu durumdan ötürü. Bu futboldan çok daha önemli. Bir duran topla gol yedik ama disiplinli oynamaya devam ettik. 2-0 olduktan sonra Galatasaray geriye çekildi, biz topla daha iyi oynadık. 2-2 yaptık ama bu maçı kazanmalıydık. 3-2 yapacak şanslar bulduk. Bu sonuçtan dolayı üzgünüm. Kazanmamız lazımdı." dedi.

"Valbuena konusunda Cocu ile ayrı görüşlere mi sahiptiniz?" sorusuna Koeman, "Her zaman Phillip Cocu ile aynı fikirdeydim. Teknik direktör oydu. Kararları o alıyordu. Sizin için bu kararım belki sürprizdir ama ben zaten bu nedenle futbol antrenörüyüm." şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin konuşan Koeman, "Kararı verecek olan başkanımızdır. Bizim bir kontratımız var. Bu iş ne zaman kadar devam edecek, göreceğiz. Pazartesi olabilir, gelecek hafta olabilir, gelecek ay olabilir... Bilmiyorum. Bir sözleşmemiz var ve işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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