Eryaman Stadı, TFF yetkililerinden ikinci kez onay aldı TFF yetkilileri, Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini bugün tekrar kontrol etti ve müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 30.08.2023 - 16:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:14 facebook

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