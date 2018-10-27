Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld rakamlar

Erzgebirge Aue ve Arminia Bielefeld, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Erzgebirge Aue 11 puanla 14. sırada, Arminia Bielefeld 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Erzgebirge Aue, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Arminia Bielefeld son 5 mücadelede 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 256 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Erzgebirge Aue kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Arminia Bielefeld sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Erzgebirge Aue son haftadaki Duisburg müsabasında 3-0 yenildi.

Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Erzgebirge Aue, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Erzgebirge Aue, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Arminia Bielefeld, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arminia Bielefeld 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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