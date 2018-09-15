Erzgebirge Aue - St. Pauli düellosu

Almanya 2. Bundesliga maçında Erzgebirge Aue ile St. Pauli, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Erzgebirge Aue 1 puanla 16. sırada, St. Pauli 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Erzgebirge Aue, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. St. Pauli son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 580 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Erzgebirge Aue kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, St. Pauli sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Erzgebirge Aue son haftadaki Darmstadt 98 müsabasında 1-0 yenildi.

St. Pauli, Duisburg karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Erzgebirge Aue, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

St. Pauli, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Pauli 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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