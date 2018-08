Erzincan bayram namazı saat kaçta? 2018 Diyanet bayram namazı saatleri: Erzincan

Erzincan İÇİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? - 2018

Erzincan Kurban Bayramı coşkusuna hazırlanıyor. İl genelinde cami ve mescitler günün ilk ışıklarıyla bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2018 yılı Kurban Bayramı namaz saatleri yayımlandı. Erzincan bayram namazı saati de Diyanet tarafından ilan edildi. 2018 Erzincan bayram namazı saati 6:20 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları birlik ve beraberliğin göstergesidir ve bayram namazını kılmak farz değil vaciptir. Bayram namazı iki rekat olarak cemaat eşliğinde kılınır. Bayram namazlarında ezan okunmaz, kamet getirilmez. Bayram hutbesini dinlemek farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur.Kurban bayramında namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır. Ayrıca Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere \"Teşrik tekbir\"ini okuması vaciptir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekatında üç, ikinci rekatında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır.



Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında saf tutar ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder.



İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca, cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırdıktan sonra göbeği altına bağlar.



Hem imam, hem de cemaat içinden "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir getirilir. Tekbirlerin getirilişi şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek ses ile, cemaat de imam ile birlikte gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırdıktan sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre beklenir.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilir ve birinci tekbirde olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıvermeden göbek altına bağlanır.

Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", seslice Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rekat:

İmam içinden Besmele çeker, seslice Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rekatta olduğu şekilde) üç kere daha tekbir getirir, üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonrasında secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip bayram namazını bitirirler. Bayram namazından sonra hutbe okunur.

