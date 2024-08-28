Erzincan'da 2 milyon 550 bin makaron ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; operasyonlar kapsamında yapılan aramada, kolilenmiş vaziyette 2 milyon 550 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron, 2 kompresörlü sigara sarma makinesi, 62 bin 500 bandrolsüz boş makaron, bir miktar tütün, 97 çeşitli markalarda puro, çeşitli markalarda 14 elektronik sigara, 250 gram nargile tütünü, 25 paket çeşitli markalarda kaçak olduğu değerlendirilen tütün ile sigara paketlemede kullanılan 7 bin şeffaf poşet ele geçirildi.