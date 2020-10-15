24 kısa film yarışacak 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kudaka, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenecek Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nde toplam 338 başvuru içerisinden 24 film ön elemeyi geçerek finale kaldı. Finale 19 yerli, İran'dan 4 ve Kırgızistan'dan bir olmak üzere 24 eser mücadele edecek.

Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde finalist olan 24 filmin yarışacağı festivalde öncelikle dezavantajlı gruplara ulaşılacak. Festival, gezen sinema tırıyla Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sağlık çalışanları, eğitim çalışanları, güvenlik görevlileri ve çocuklarla buluşturularak finalist filmlerin gösterimleri yapılacak. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecek.