Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada suya gömülen kamyonet Karasu Nehri'nden çıkarıldı

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen ve ikisi bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazada, kamyonetin düştüğü Karasu Nehri'nden çıkarılması için çalışma yapıldı.Dalgıç ekiplerin suyun yaklaşık 10 metre altında tespit ettiği kamyonet, çelik halatlara bağlandı.Kamyonet, 3 saatlik çalışmanın ardından İliç ilçesinde bulunan altın madenine ait vinçle sudan çıkarıldı.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan-Kemaliye kara yolu geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 15 Haziran'da bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ikisi bebek 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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