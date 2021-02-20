Erzincan'da bir akademisyen kadına şiddete buzdan performansla dikkati çekti

AA

Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukçu, bu kez farklı bir çalışmaya imza attı.

Kavukçu, kent merkezindeki Barış Manço Parkı'na yerleştirdiği 13 metrelik piramit konstrüksiyonuna su dökerek donmasını sağladı.

Buz tutan enstalasyonun dört ayrı yüzeyine boya ile "kadın", "aile", "emekçi kadın" ve "şiddet" yazarak eserini tamamlayan Kavukçu, performansıyla kadına şiddete dikkati çekti.

Kavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar adına bir eleştiri dili oluşturduğunu söyledi.

Hem bugünlerde yaşanan terör olayları nedeniyle acı içinde bırakılan, psikolojik şiddete maruz kalan şehit annelerini hem de bütün anne olan kadınların sürekli aile yaşantılarında ve toplumsal hayatında yaşadıkları acılara gönderme yaptığını ifade eden Kavukçu, şöyle konuştu:

"Kadın hayatın her alanında erkekten daha eksik olmamasına rağmen, sürekli şiddete maruz kalmaktadır. Kadınlar için bu şiddet bazen fiziksel bazen psikolojik olmakta ancak kesinlikle acı verici olmaktadır. Bu acıyı ve şiddeti sanatsal bir dil ile ifade ederek adeta bu şiddeti buz içine hapsetmek istedim. Bir diğer yönüyle ise kadına şiddetin toplumda gözden kaçırılmasını eleştirerek toplumun kadına şiddete karşı buz tutan yönünü simgeleştirdim."