Erzincan'da bir köpeğin asılarak telef edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

AA

Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde bir köpeğin traktör römorkuna asılı halde fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması sonucu savcılıkça soruşturma açıldı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen araştırmada beldede oturan bir gence ait olduğu belirlenen köpeği asıp telef ederek kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olaya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Çadırkaya beldemizde gerçekleşen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği olay, fotoğraflar ve failleri hakkında güvenlik güçlerimiz gereğini yapmaktadır. Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimce davranışlarda bulunulamaz."