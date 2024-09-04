Erzincan'da çıkan örtü yangını kontrol altında
Erzincan'ın İliç ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Altıntaş köyünde çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. DHA'nın haberine göre; dumandan etkilenen kişilere hazır bekleyen sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.
YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
İliç'e bağlı Altıntaş köyüne 1 kilometre uzaklıkta kuru otlarla dolu olan arazide dün saat 19.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, İliç Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve bir madencilik firmasına ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı
DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİLER AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Dumana maruz kalan bazı kişilere bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.