Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı
Erzincan'da Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybederek Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, 7 saat sonra kurtarıldı
Erzincan'da, kontrolünü yitirmesi sonucu dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş (35), 7 saatlik çalışma ile helikopterle kurtarıldı.
SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Erzincan’da Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybederek Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, bulunduğu yerden AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
DURUMU İYİ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ensar Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.