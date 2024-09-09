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        Haberler Gündem Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı

        Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı

        Erzincan'da Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybederek Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, 7 saat sonra kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:20 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:20
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        7 saatte kurtarıldı
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        Erzincan'da, kontrolünü yitirmesi sonucu dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş (35), 7 saatlik çalışma ile helikopterle kurtarıldı.

        SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

        Erzincan’da Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybederek Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, bulunduğu yerden AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        DURUMU İYİ

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ensar Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #Ensar Ateş
        #haberler
        #Erzincan
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