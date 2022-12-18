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Haberler Gündem Trafik Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
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Erzincan'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Erzincan'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
AA

Erzincan'da, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Recep Ç.'nin kullandığı kamyonet, İliç-Kemaliye kara yolu Baraj mevkisinde, Fatih K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, Funda B. olay yeri, otomobil sürücüsü Fatih K. ise kaldırıldığı İliç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki S.K, İ.K, S.Ş, Y.Ş, E.K. ve S.Ç, ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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