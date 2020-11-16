Erzincan'da güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri düzenlendi

AA

Vali Mehmet Makas, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, devlet olmanın öncelikle vatandaşın emniyet ve adaletini sağlamaktan geçtiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin en büyük yoldaşının korucular olduğunu ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Aziz Türk milleti, pahalı bir coğrafyada oturuyor ve her dönem bedel ödettiriliyor. Malumunuz, bizim devlet kültürümüzde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı var. Ama 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarımız, sadece kendi insanımız için geçerli değildir. Bu millet, tarih yolculuğunda İlayi Kelimetullah'ı yaymak adına sadece kendi milletinin, kendi ümmetinin değil gayrimüslimin bile huzurunu, rahatını sağlamak adına tarihte yol yürüyen bir millettir."

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ise kasım ayı rakamları itibarıyla 55 bin 609'u güvenlik korucusu, 19 bin 371'i gönüllü korucu olmak üzere toplam 74 bin 980 güvenlik korucusunun hizmet verdiğini anlattı.

Karaman, korucuların, görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için onların yanlarında olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, katılımcılara seminer verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş da katıldı.