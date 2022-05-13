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Erzincan'da iki aile arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Erzincan Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan tartışma sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aile arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı
İki aile arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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AA

Üzümlü ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine D.A.M'nin elindeki kürekle tartıştığı S.U'nun kafasına vurduğu öne sürüldü.

Çevredekilerin polis ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen olay yerine gelen ekipler, tarafları müdahale ederek ayırdı. Kavgada yaralanan G.M. ile S.U. olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan ve yoğun bakıma kaldırılan yaralılardan S.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan S.U'yu ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli D.A.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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