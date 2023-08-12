Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu 'Soğuk Sular'da alıyor

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Bölgede güzel bir piknik alanı olduğunu ifade eden Çaka, "Biz de tüm Erzincanlılar gibi bu sıcak yaz gününde Soğuk Sular'dayız. Ailece gelip serinleyerek pikniğimizi yapıyoruz. Çok güzel bir tabiatı var. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.