Erzincan'da koronavirüsle mücadelede

ABD'de koronavirüsle mücadele için 484 milyar dolarlık ek bütçe!

AA

Valilikten yapılan açıklamada, "Psikososyal Destek Hattı"nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğü bildirildi.

İlgili kurumların alanında uzman personellerinin yer aldığı hatta, kent genelinden gelen bütün çağrıların cevaplandığı aktarılan açıklamada, "Her yaş grubuna yönelik bireysel destek hizmeti, salgın hastalık döneminde psikolojik sağlamlığın korunması, stres tepkileri ile mücadele yöntemleri, çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve çalışanlarımızın süreci yönetmelerine ve hayatlarını normalleştirmelerine yönelik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti verilecektir." ifadeleri kullanıldı.