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Olayla ilgili Erzincan Valisi Ali Arslantaş, taşkınların yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Erzincan'da etkili olan yoğun yağış ve karların erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen Karasu Nehri’nde taşkın meydana geldi. Uzun süreli yağışların sonucunda suyun akış yolu üzerindeki dere yataklarında etkili olan sel, Karasu Nehri’nde bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Nehir kenarında bulunan tarım arazileri ve ahırlar sular altında kaldı.
VALİ ALİ ARSLANTAŞ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Önceki gün başlayan yağmur, kar sularının erimesiyle birlikte bölgede aralıksız olarak devam ederken, Fırat Havzası içerisinde geçtiği yerlerde etkili oluyor. Tercan'ın ardından Üzümlü ilçesi ve merkeze bağlı Güllüce, Kilimli köyleri ile Kemah ilçesi Tanyeri Mevki'nde nehir sularının yükselmesi ile taşkın meydana geldi.
Taşkınların yaşandığı Kargın Beldesi ve Yollarüstü Köyü bölgelerde incelemede bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yaşanan taşkınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğuna vurgu yaparak; “Yaklaşık bir haftadır aşırı bir yağış var. Bu yağışlarla birlikte karların erimesi sonucu taşkınlar oluştu. Tercan ilçemizin Kargın Beldesine bağlı Yolarüstü Köyü ve beldenin bütün tarım arazileri sular altında. Yer yer karayolunun suyun etki etmeye başladığı noktalarda arkadaşlarımız tedbirler alıyorlar dedi.
DEMİRYOLU ULAŞIMI DA DURDU
Sel suları nedeniyle Üzümlü ilçesi Balaban, Sarıkaya Köyü mevkiinden tren yolun da toprak kayması nedeniyle ulaşım durdu. Vali Arslantaş, yaşanan afet nedeniyle seferlerin etkilemeyeceğini ifade ederek; Erzincan’dan otobüslerle yolcularımızı Erzurum’a aktaracağız. Oradan yine trenle devam edecekler.Yolcu ulaşımında bir aksama yok. Bu yağışların dün itibariyle yüksek seviyeye ulaştığı, daha fazla su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyoruz. Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar. Devletimiz tüm kurum kuruluş, jandarmasıyla AFAD ve DSİ ile işinin başında. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmeleri sağlayacak tedbirleri alıyoruz dedi.
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