(İHA) - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralı yerde yatan çocuk hastaneye kaldırılan hamile annesinin durumunu defalarca sordu.

İHA'nın haberine göre kaza, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 66 yaşındaki Rasim Demirtaş idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçarak yolun altında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, 67 yaşındaki Naciye Demirtaş olay yerinde, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Emine Demirtaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası ise can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışan sürücü Rasim Demirtaş ile torunları Yasin ve Şüheda Demirtaş AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza mahalinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Yasin isimli çocuk annesinin hamile olduğunu belirterek sağlık görevlilerine defalarca annesinin durumunu sordu ve gözyaşlarına boğuldu.

Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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