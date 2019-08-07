Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde durdurulan İran vatandaşı J.A.B. yönetimindeki araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada 64 paket halinde 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi. J.A.B. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Erzincan Emniyeti tarafından iki günde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirilmiş oldu.

İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yaptığı açıklamada uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 3,5 milyon TL olduğunu ifade etti. Şensoy açıklamasında, "Pazartesi günü 42,5 kilo eroin ele geçirilirken, dün akşam saatlerinde Erzincan ve Ağrı Emniyeti´nin ortaklaşa yaptığı istihbari çalışması sonucu durdurulan TIR´da PVC malzemelerin içerisine gizlenmiş halde 36 kilo 884 gram eroin maddesi ele geçirildi. Teröre destek sağlayanlara darbe vurmuş oluyoruz, en önemlisi çocuklarımızı bu işten kurtarmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ayrıca Erzincan´da sokak satıcılarına yönelik çalışmalarımız da aralıksız olarak devam edecek" diye konuştu.