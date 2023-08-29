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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da sağanak sele neden oldu

        Erzincan'da sağanak sele neden oldu, köylerde su taşkınları yaşandı

        Erzincan'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı köylerde su taşkınları yaşandı. Çamurdan kapanan köy yolları açmak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:59 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:59
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        Erzincan'da öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak, sele neden oldu.

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        Yağış nedeniyle merkeze bağlı Başpınar ve Günebakan köyleri ile Üzümlü ilçesinde su kanalında taşkın meydana geldi.

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        DSİ, belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri sel suları nedeniyle çamurdan kapanan köy yolları açmak için çalışma başlattı.

        #erzincan haberleri
        #Sağanak
        #Sel
        #üzümlü ilçesi
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