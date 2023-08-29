Erzincan'da sağanak sele neden oldu, köylerde su taşkınları yaşandı
Erzincan'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı köylerde su taşkınları yaşandı. Çamurdan kapanan köy yolları açmak için çalışma başlatıldı
Giriş: 29.08.2023 - 18:59 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:59
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Erzincan'da öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak, sele neden oldu.
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Yağış nedeniyle merkeze bağlı Başpınar ve Günebakan köyleri ile Üzümlü ilçesinde su kanalında taşkın meydana geldi.