Erzincan'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
Erzincan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Ekipler tarafından kaza yerinde yapılan aramada, sürücünün araç içinde cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.
İ.A'nın (53) kullandığı araç, Ergan Dağı Sıcak Yayla yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücüden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
AA'nın haberine göre; bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Adet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekiplerince yapılan aramada, şarampole devrilen araçtaki İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İ.A'nın cesedi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.