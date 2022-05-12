DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 'turna eylem planı' kapsamında kentteki yerleşik ve göçer turnalarla ilgili çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre 2007 yılında sayıları 3-4'e kadar düşen turna popülasyonunu artırmak için eylem planını devreye sokan müdürlük, kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 8 bin 755 hektarlık Ekşisu Sazlığı'nı yakın takibe aldı.

Belirli aralıklarla buraları gözlemleyen, bazen de drone kameralarla alanı havadan kontrol eden çalışma sayesinde yerleşik turnaların sayısı 2022 yılında 15'e çıktı.

Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 15 yıl önce 'ulusal öneme haiz sulak alan' ilan edilen 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapan sazlığı kontrol altında tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, turnalara yönelik özel çalışma yapıyor.

Erzincan'daki turnaların yaşam alanının Ekşisu Sazlığı olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kadir Karaman, "İl merkezine 11 kilometre mesafede ve 8 bin 755 hektar büyüklüğündeki alanda göçmen ve yerleşik su kuşları bulunuyor. Bu bölgede yerleşik ve göçmen turnalarımız da mevcut. Biz alanda okullarla iş birliği halinde kuş gözlemciliği yaptırıyoruz. Bunun yanı sıra turnaların popülasyonlarını gözlemliyoruz. Yıl içerisinde dönem dönem kamera olsun, fotoğraf makinesi olsun, drone olsun bunlarla görüntülerini alıyoruz. Hayvanların popülasyonlarındaki değişiklikleri takip ediyoruz. Şu ana kadar popülasyonlarında bir düşüş gözlemlenmedi. Alanımızdaki turnaların sayısı artıyor" dedi.

Turnaların Ekşisu'da kalmalarının sebebinin alanın korunaklı olmasından kaynaklandığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Alanın korunaklı olmasının yanı sıra besin konusunda da sıkıntı yaşamıyorlar. Yöre insanının turnalara karşı hassas davranması ve şube müdürlüğümüzce yapılan koruma çalışmaları sayesinde hayvanlar burada varlığını sürdürebiliyor. Bu bölgede turnalar dışında diğer su kuşları da var. Bunların bir kısmı göçmen. Özellikle ördek türlerimizden göçmen kuş türlerimiz bulunmakta. Bunun dışında sulak alanda yaşayan yırtıcı kuşlarımız var.

Leylekler, yerleşik olarak angut türlerimiz mevcut. Bu hayvanların çoğu koruma altında. Turna Eylem Planı kapsamında genel müdürlüğümüzce Erzurum, Ardahan, Muş ve Van'da halkalama yapıldı. Bunlar uydudan da takip ediliyor. Koruma çalışmalarında en önce kaçak avcılıkla mücadele. Turnalar av kuşu olmasa da turnaları teşhis edemeyen bazı avcılar bunları avlayabiliyor. İlimizde biz bu duruma rastlamadık. O yönden sevindirici bir durum. Onun dışında alanın sazlık olması neticesinde yangın riski var. Yangın riskine karşı da hem yöre insanını hem de sürü sahiplerini bilinçlendiriyoruz.

Özellikle yangın sezonlarında alanda çok sıkı bir takip yapıyoruz. Şu an alanda yerleşik olarak yani yıl boyunca burada yaşadıklarını tespit ettiğimiz 15 civarında turnamız var. 2007-2008 yıllarında bu tespitler 3-4 civarındaydı. Yapılan koruma çalışmaları ile bunları 15'e kadar çıkardık. Onun dışında göçmen turnalar ile beraber turna sayımızın 60'a kadar çıktığını gözlemliyoruz."