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        Haberler Gündem Erzincan'da "Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiası yalanlandı

        Erzincan'da "Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiası yalanlandı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 01:14 Güncelleme: 14.02.2024 - 01:15
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        Siyanür iddiasına yalanlama
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        Merkezden yapılan açıklamada, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir."

        Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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