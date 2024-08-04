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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı | Son dakika haberleri

        Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:23
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        Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

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        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İstanbul plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

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        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

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        Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Erzincan
        #yolcu otobüsü
        #trafik kazası
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