Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İstanbul plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.