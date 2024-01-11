Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

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Bölgeye gelen ziyaretçilerden Gülseren Sezgin, Ergan Dağı'na hayran kaldığını belirterek, "Buranın buz tutması çok güzel olmuş. Görünümü ve manzarası çok güzel. Buz tutmuş bir göl var. Etrafında da gezilecek yerler var. Her insan gelip Ergan Dağı'nı görmeli" ifadelerini kullandı.