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Erzincan'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlanılacağı bildirildi.

Erzincan'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas başkanlığında, kontrollü normalleşme süreci dolayısıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı.

Kentte Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gelinen aşamada elde edilen başarının sürdürülebilmesi ve vaka sayılarının daha da azaltılabilmesi için İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bazı yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli yazıları kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, kent genelinde faaliyet gösteren tüm Kur'an kursu öğretim programlarının ilgi yazıda bildirilen kurallara uygun olarak yüz yüze eğitime başlamasına ve bu hususlarda gerekli tüm tedbirlerin İl Müftülüğünce alınmasına ve takibinin yapılmasına karar verildi.

Gençler arası münazara, il yarışması, bilgi ile tüm kültür ve sanat yarışmalarının Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tüm kurallara uyulması şartıyla belirlenen takvim çerçevesinde yapılması, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş ve üzerindekiler ile 20 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi ve 65 yaş ve üzerindekilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanması uygulamasına devam edilmesi kararı alındı.

Tekel büfelerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşuluyla faaliyet gösterebilmeleri kararlaştırıldı.

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