Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında bugüne kadar yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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