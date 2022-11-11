Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi Konarlı köyünde, saat 20.02'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan ERZİNCAN, (DHA)
2022-11-11 20:29:34
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