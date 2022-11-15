Motosikletlerle 3 bin 200 metredeki zirveye çıkıp, yağan ilk karda kayak yaptılar



Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Enduro Motorsporları Kulübü üyesi bir grup, motosikletleriyle zirvesi beyaza bürünen Ergan Dağı'na çıktı. Dağın 3 bin 200 metredeki zirvesine ulaşan grup, bir süre kar üstünde tur attıktan sonra sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.

Havaların soğumasıyla birlikte Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesi karla kaplandı. Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı zirvede motosiklet sürmek ve kayak yapmak isteyen Enduro Motorsporları üyesi bir grup, kent merkezinden yola çıktı. Ergan Dağı'nın zorlu parkurunu geçen grup, zirvenin karlı zemininde motosiklet sürmenin keyfini çıkardı. Kar üstünde bir süre motosikletle tur atan grup, daha sonra ayaklarına geçirdikleri kayaklarıyla sezonun ilk kayağını yaptı. Bir tarafta kayak bir tarafta motosikletle adrenalin yaşayan grup, herkesi Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne davet etti.

Ergan Dağı'nın zirvesinde sezonun ilk kayağını yaptıklarını belirten Canser Atila, şöyle konuştu:

"Şu anda 3 bin 200 rakımdayız. Türkiye'de ilk kayağı biz yapıyoruz. Sezonu açıyoruz diyelim. Herkesi Erzincan'a bekliyoruz. İlk karımız yağdı. Erzincan Ergan Dağı'ndayız. Çok ciddi kar var. Sezonun ilk kayağını yapalım istedik. Şehirden dağdaki karı görünce dayanamadık. Buraya gelmek sıkıntılı, o yüzden off-road motorlarımızla geldik. Çok ciddi kar vardı. Bayağı uğraştık. Sonunda geldik. Kayağımızı yaptık. Çok zevkli idi. Erzincan, Avrupa'nın 2'nci uzun kayak merkezi. Herkesi Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi´ne bekliyoruz."

Motosiklet ile Ergan Dağı Kayak Merkezi´ne çıkan Miraç Ay ise çok eğlendiklerini ifade ederek, "Bugün Erzincan Enduro Motor Kulübü olarak bir ilki daha gerçekleştirip, belki de Türkiye'de ilk kara ayak basıp ilk kayağını yaptık" dedi.

Motosiklet ile zor bir yolculuk yaparak Ergan Dağı zirvesine ulaştıklarını dile getiren Atilla Köksal ise "3 bin 200 rakımlı Erzincan Ergan Dağı'na geldik. Gelirken biraz zorlandık. Motosikletle geldik. Bayağı eğlendik. Her şey çok güzeldi. Arkadaşlarla çok güzel bir gün geçirdik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-11-15 10:46:12



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