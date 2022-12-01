Ambulanstaki sahte doktor, polisin yol uygulamasında yakalandı (2)

SERBEST BIRAKILDI
Erzincan´da polisin yol uygulamasında durdurulan ambulansta sahte doktor olduğu anlaşılınca gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, "Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım" diyen Osman Ç., serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan ERZİNCAN,(DHA)
2022-12-01 14:29:16
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