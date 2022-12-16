Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 ölü, 2 yaralı

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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobildekilerin eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenazesine katılmak için bu ilçeye gittikleri belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde ErzincanErzurum kara yolu Kargın beldesi çıkışında meydana geldi. Yunus Can'ın (48) direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 EGU 09 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada Figen Can (43), Medain Öztürk (66) ve Doğukan Altundal (17) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Yunus Can ile Abdulkerin Can (57) ise kaza yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cenazeleri de savcının incelemesinin ardından otopsi için Tercan Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

Otomobildekilerin İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenazesine katılmak için bu ilçeye gittikleri ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-12-16 09:37:53



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